Бриндамор: они злы и разочарованы. Надеюсь, это повлияет на «Вашингтон»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3).

«Они будут злы и разочарованы этой игрой. Они не хотели возвращаться домой на седьмой матч. Они через это проходили и знают, что чем больше матчей в серии, тем сложнее становится. Не думаю, что это повлияет на них в следующем матче, но надеюсь, что повлияет», — цитирует Бриндамора AP News.

В третьем периоде арбитры отменили гол Александра Овечкина. Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.