Капитан «Каролины» Уильямс: поехали сыграем ещё один матч

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3).

«Мы ответили на звон колокола. С самого начала серии я говорил, что если им и удастся выбить нас, лёгкой жизни мы им не дадим. Так что поехали сыграем ещё один матч. О чём напоминает мне этот уровень громкости? О победах. Надеемся ещё вернуться сюда. И сделаем для этого всё возможное», — цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

За карьеру в НХЛ 37-летний Уильямс провёл восемь седьмых матчей в плей-офф, в которых одержал семь побед (рекорд НХЛ), забил семь голов (рекорд НХЛ) и набрал 14 очков (рекорд НХЛ). За игру в седьмых матчах розыгрыша Кубка Стэнли получил прозвище Мистер Седьмая Игра. Джастин выступал в «столичной» команде на протяжении двух сезонов (2015—2017). Единственный раз Уильямс проиграл в седьмом матче в серии как раз в составе «Кэпиталз».