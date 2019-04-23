Д. Стаал — о победном голе: просто повезло, что этим человеком оказался я

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3).

«Победный гол? Очень надеялся, что смогу сегодня забить. Как и все остальные в этой комнате. Просто повезло, что этим человеком оказался я. Но свой вклад в эту победу сделал каждый. И нам понадобится то же самое в седьмом матче.

Нужно иметь характер, правильно настроиться на игру и верить, что выход есть. Сегодня всё было именно так. Если проигрываешь шайбу, то надо забросить две. Нужно верить, что шанс у нас есть", — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Александр Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.