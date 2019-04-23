Песке: Уильямс — просто талантище. В ключевой момент он скажет своё слово

Защитник «Каролины Харрикейнз» Бретт Песке прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3).

«Гол Уильямса после моего броска? Ничего меньшего я от Джастина и не жду. Он просто талантище. Ты просто знаешь, что в ключевой момент он своё слово скажет. Очень приятно осознавать, что он играет за нас и что он наш лидер», — цитирует Песке официальный сайт НХЛ.

За карьеру в НХЛ 37-летний Уильямс провёл восемь седьмых матчей в плей-офф, в которых одержал семь побед (рекорд НХЛ), забил семь голов (рекорд НХЛ) и набрал 14 очков (рекорд НХЛ). За игру в седьмых матчах розыгрыша Кубка Стэнли получил прозвище Мистер Седьмая Игра. Джастин выступал в «столичной» команде на протяжении двух сезонов (2015-2017). Единственный раз Уильямс проиграл в седьмом матче в серии как раз в составе «Кэпиталз».