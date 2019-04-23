Дафо — об Омске: худшие 30 дней в моей жизни. Больше в Россию ни ногой

Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо поделился воспоминаниями об игре за омский клуб. Канадский голкипер провёл две игры в сезоне-2005/06, который стал последним в его карьере.

«После локаута-2005 я думал уже завершать карьеру, заниматься детьми. Но в конце октября звонит агент: «Байрон, Омск ищет вратаря. Миллион долларов чистыми за четыре месяца. Ты как?» Я думаю: «За миллион долларов чистыми мне вообще неважно куда ехать». Я подписал контракт, 12 часов летел из Атланты до Москвы, потом ещё часа четыре до Сибири. Здравствуй, Омск.

Это были худшие 30 дней в моей жизни. Я ещё напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провёл в «армейском» бараке, туда меня заселили, пока искали квартиру. То есть моё первое впечатление о России – это барак. Ужас!

Я сыграл пару матчей, всё было нормально, а потом во время игры дёрнул пах. Я подъехал к тренеру и говорю ему на ломаном русском: «Не могу играть». А он мне: «Ты должен!» Я ему: «Нет, не буду». И пошёл в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком.

На следующий день на арене президент «Авангарда» – мужик в смешном костюме и такими же усами. Он зовёт меня в офис, суёт под нос контракт и говорит: «Подписывай!» А там всё на русском. Я отказываюсь. Как выяснилось, доктор сказал ему, что я получил травму ещё до перехода в «Авангард», и она серьёзная. И теперь зарплату сокращают с миллиона до 400 тысяч. Переводчица говорит: «Подписывай, а то ничего не получишь».

А я уже провёл в Омске месяц, вот-вот будет первая зарплата. Я подписал, пожал руку президенту и пошёл домой. Сразу звоню жене: «Завтра зарплата, как только деньги будут на моём счету, я сваливаю отсюда. Если через 24 часа меня не будет дома, значит что-то случилось». Я получил чек – уже с уменьшенной зарплатой, закинул на счёт и стал собирать вещи. Я долетел до Москвы, где нужно было сменить аэропорт на международный. Я топаю к иммиграционному офицеру и вдруг слышу: «Мистер Дафо, мистер Дафо». Я чуть не обосрался от страха в тот момент.

Больше в Россию ни ногой. Я знаю, что некоторым парням там нравится, у них получается, но вспомните моего друга Сергея Самсонова. Он русский, играл во время локаута за «Динамо» и ушёл. Понимаете, как там тогда было», – сказал Дафо в подкасте Пола Биссонетта и Райана Уитни.

Биссоннетт: в России держат своих игроков, словно в армии