Е. Спиридонов: у Малкина идеальное сочетание мощи и комбинационного стиля

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и юниорской сборной России Егор Спиридонов прокомментировал старт национальной команды на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет.

«У нас были победы над словаками и латвийцами, также, к сожалению, поражение с американцами. Тренеры указали, где сыграли правильно, а в чём нужно добавлять. В команде отличная атмосфера, задача одна — вернуть золото U18 в Россию. Турнир только начинается, главные матчи впереди.

Величкин назвал меня новым Мозякиным? Большое спасибо за такие слова. Часто вижу Геннадия Ивановича на матчах «Стальных Лисов», наверное, что-то во всех магнитогорских воспитанниках и в частности во мне видит. Думаю, для того, чтобы приблизиться к Мозякину, нужно работать изо всех сил и еще повышать требования к себе.

Сергей — крайний форвард, снайпер, лучший в истории нашего хоккея. Пытаюсь что-то у него подсмотреть на тренировках, взять на вооружение. При этом я — центральный нападающий, хотя при необходимости и по заданию тренеров могу сыграть с краю. Поэтому в первую очередь слежу за тем, как действуют в КХЛ именно центрфорварды. Для любого воспитанника Магнитки, играющего в центре, есть только один главный ориентир — Евгений Малкин. У него идеальное сочетание мощи и комбинационного стиля. Малкин — лучший центр мирового хоккея!", — цитирует Спиридонова Russia-Hockey.