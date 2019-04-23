Клингберг — о голе в ОТ: Худобин сказал, что нужно бросать Ринне под ловушку

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг рассказал о вкладе запасного голкипера команды Антона Худобина в победу в шестом матче серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4-2).

«Он сказал мне перед овертаймом, что бросать Ринне надо под ловушку. Именно туда шайба и залетела, к огромному удовольствию Добби. Но, конечно, нашим лучшим игроком снова стал Бишоп. Не сосчитать, сколько раз он нас выручил сегодня. Эта победа — огромное облегчение. Никто не хотел возвращаться в Нэшвилл. Поэтому мы все настраивались на эту игру как на игру номер семь», — цитирует Клингберга официальный сайт НХЛ.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Остин Уотсон, ассистентами выступили Брайан Бойл и Пи Кей Суббэн. Во втором периоде равновесие восстановил Джейсон Дикинсон, завершивший контратаку «три в один». На 78-й минуте отличился Клингберг, результативная передача в активе Александра Радулова.