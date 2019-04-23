Бишоп — о серии с «Сент-Луисом»: не знаю, за кого будут болеть родные и друзья

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4-2) поделился ожиданиями от серии полуфинала конференции с «Сент-Луис Блюз».

«Они показывали действительно замечательный хоккей, стали лучшей командой лиги за период с начала января. Нас ждёт очень серьёзный экзамен. Надо передохнуть и подготовиться.

Эмоции от встречи с родной командой? Моим родным и друзьям не позавидуешь. Не знаю, не знаю, за кого они будут болеть. Конечно, приятно будет вернуться домой, в Сент-Луис, увидеть знакомые лица, но всё-таки это будет деловая поездка. Надо будет сфокусироваться на первой игре», — цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

Американский вратарь начинал хоккейную карьеру, играя в «Юных Блюзменах» на позиции крайнего форварда.