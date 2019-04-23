Э. Галимов — о КХЛ: предсказуемость — это плохо. В НХЛ намного интереснее

Капитан «Нефтехимика» Эмиль Галимов поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в минувшем сезоне и сравнил уровень плей-офф КХЛ с НХЛ.

«Сезон отыграли неважно — не вышли в плей-офф, так что результат трудно назвать положительным. Поэтому убрали тренера в ходе сезона — есть его вина, но и свою вину я и ребята тоже чувствуем. Я думаю, никто у нас ответственности с себя не снимает, ни руководство, ни тренеры, ни игроки. Сезон я могу оценить на «два с плюсом», а может, и на «два». В общем, неудовлетворительно.

Всё началось, как уже сказал, с того, что поменялась площадка. Мы сразу стали плохо играть у себя дома, проигрывать, из-за этого ком проблем начал нарастать. На выездную серию едем — всё вроде нормализуется, ловим свою игру. Потом возвращаемся домой и опять всё проигрываем. Вот такие качели были. От зоны плей-офф становились всё дальше, и руководство решило что-то поменять.

Финал Кубка Гагарина? Я болел за брата, который играет в Омске (Анселя Галимова. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, предсказуемость — это плохо и неинтересно. В НХЛ, конечно, намного интереснее, не знаешь, кто победит. А что с этим поделаешь? Ничего. Но, например, в прошлом году никто же не думал, что выиграет «Ак Барс», а они взяли и победили», — цитирует Галимова «Реальное время».