Хартли: закончу карьеру, когда пойму, что команда не может выиграть чемпионат

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, какие цели ставит перед собой и командой на следующий сезон.

«Понятно, что план у нас на следующий год — снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Но при этом «Ак Барс» станет сильнее, «Барыс» тоже хочет в финал, «Салават» хочет в финал. Все хотят в финал. В нашей лиге собраны профессиональные клубы. Достичь финала — цель всех без исключения. Ради собственно клуба, ради болельщиков, для которых мы и играем. Если ты профессионал, у тебя не может быть цели стать вторым.



Мог ли перед началом сезона представить, что «Авангард» будет играть в финале? Когда наступит день, что я пойму, что моя команда не может выиграть чемпионат, я закончу карьеру. Тренер должен быть голосом раздевалки, проводником идей, если ты скажешь игрокам, что ничего страшного в поражении нет, или установишь посредственные стандарты работы, то ты никогда не выиграешь», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

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