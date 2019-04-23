Торторелла — о количестве болельщиков на тренировке: я в шоке. Сегодня праздник?

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал ажиотаж, который вызвала тренировка команды. В клубе объявили, что больше 5,5 тыс. человек пришли посмотреть тренировочный матч команды.

«Я в шоке… Сегодня выходной? Или праздник? Очень хорошо, что ребята увидят, как их поддерживают.

Болельщики приехали даже ко мне домой? Они подъехали к воротам. Некоторые из них были в восторге от того, что они увидели в матче № 4 и вообще в первом раунде. Это многое значит. Возможно, кому-то это не понравится. Я никого не зову в гости, но мне очень приятно видеть, как люди переживают. Я рад, что вижу это, рад, что люди поддерживают нас», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.