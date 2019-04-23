Хартли: хоккей — простая игра, мы не планируем полёт в космос потомка Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о противостоянии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина (0-4).



«Была ли возможность остановить ЦСКА? Это невероятно сложно. Я никогда не вносил в игру команды столько коррективов от матча к матчу за всю свою карьеру. Никогда. Я отчаянно пытался найти пути к победе. Искал, что можно поменять, чтобы мы заиграли сильнее. Искал, как остановить их нападение. И нам это на самом деле удалось, если не считать первой встречи. Но этого было мало — надо было и забивать ещё.



Мы знали, как их обыграть. Наши противники в предыдущих раундах тоже знали, как обыграть нас. Это не точная наука. Мы ведь не планируем полёт потомка Юрия Гагарина в космос. Это хоккей. Простая игра. Есть в нашем деле и нечто неосязаемое, многие факторы можно контролировать, но многие другие – нет. Всё зависит от игроков на площадке. Да, счёт в серии сладкий для ЦСКА – 4-0, но, если кто-то из болельщиков подойдёт и скажет, что это не были отличные матчи, я не соглашусь. Находясь на скамейке, я получил удовольствие от каждой игры. Я чувствовал себя ребёнком, который смотрит хоккейный матч», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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