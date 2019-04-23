Прошкин: продление контракта с Цулыгиным – правильный и логичный шаг «Салавата»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин считает, что продолжение сотрудничества с Николаем Цулыгиным является правильным шагом со стороны руководства уфимского клуба.



«В любом случае судят по результату, а результат команда показала хороший. «Салават» понравился в плей-офф, в котором уфимцы дошли до финала Восточной конференции и дали бой «Авангарду». Не стоит забывать и тот факт, что Цулыгин — свой, доморощенный тренер. В регулярном чемпионате юлаевцы заняли шестое место, однако в плей-офф команда вышла на новый уровень.



Всегда хочется большего, поэтому разговоры об отставке всегда идут и будут идти. Их могут провоцировать болельщики, журналисты, но для того, чтобы знать, что происходит внутри команды, надо там находиться. Показательный момент заключается в том, что многие лидеры «Салавата Юлаева» поддержали тренера в прессе. Поэтому продление контракта с Цулыгиным правильный и логичный шаг», — сказал Прошкин «Чемпионату».

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Николаем Цулыгиным