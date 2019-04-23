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«Спартак» продолжит играть на «ЦСКА-Арене»

«Спартак» продолжит играть на «ЦСКА-Арене»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» продолжит выступление в «Парке Легенд» на «ЦСКА-Арене», информирует официальный сайт «красно-белого» клуба. Договор клуба с комплексом подписан на ближайшие два сезона.

«Спартак» отмечает, что переговоры с руководством спортивного комплекса носили конструктивный характер, стороны удовлетворены совместной работой в прошлом и нынешнем сезонах и выразили общую надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

«Мы рады, что в ближайшие два сезона «Спартаку» не придётся уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство — заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых «Спартак» с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», — указано в заявлении клуба.

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