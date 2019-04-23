Гавриков: я провёл с «Коламбусом» одну тренировку и сильно устал на двухсторонке

Защитник Владислав Гавриков, недавно подписавший контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», поделился впечатлениями от тренировочного процесса в новой команде.



«Двухсторонний матч? Мне было интересно. Я провёл только одну тренировку и быстро устал, но мне было комфортно», — приводит слова Гаврикова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С хоккеистом достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершится 7-8 мая.

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