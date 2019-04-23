Бэйлен: Копитар в одиночку на чемпионате мира результат не сделает

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен поделился мнением о грядущем чемпионате мира. Напомним, Беларусь выступает во втором по силе мировом дивизионе.



«Трудности на тренировках? Все хорошо, но, конечно, есть нюансы. Во многом это связано с языковым барьером. Андрей Сидоренко, в отличие от Дэйва Льюиса, не так хорошо говорит по-английски, поэтому я не всегда понимаю значения некоторых слов, хотя играю в КХЛ несколько лет. Однако его знаний хватает, чтобы объяснить какие-то моменты на тренировке. Впрочем, нет проблем нарисовать точку и линию на доске, чтобы что-то пояснить. Мы – профессионалы, понимаем друг друга. Большой разницы между ними не вижу, хотя я провел всего пару тренировок. Мне тяжело вникнуть во что-то из-за разницы в часовых поясах, мой мозг еще спит :) Вообще, подходы к игре примерно одинаковы, каких-то категоричных отличий я не нашел.



Нам нужно обращать внимание на себя, стараться навязать свою игру, а не подстраиваться под соперника. Если начать играть по правилам оппонента, очень быстро растеряешь нити игры. При этом, нельзя зацикливаться на себе, нужно «читать» соперника. У Казахстана сильные исполнители, а в Словению приедет звёздный Копитар, но он один результат не сделает. Главное, чтобы мы были готовы!», — приводит слова Бэйлена официальный сайт ФХРБ со ссылкой на «Беларусь 5».

Калюжный: Беларусь способна вернуться в элиту ЧМ, надежда на Бэйлена и Плэтта