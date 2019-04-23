Уотсон: Радулов, Бенн и Сегин отыграли серию на выдающемся уровне

Нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон подвёл итоги проигранной серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4).



«Сдерживающая тройка „Далласа“? Они отлично оборонялись, играли очень плотно. Они нам здорово усложнили жизнь. Надо отдать им должное.



Их лидеры — Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Александр Радулов, а также их молодые защитники — провели серию на выдающемся уровне», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Определилась первая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В полуфинале Западной конференции встретятся «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». В другом полуфинале Западной конференции «Колорадо Эвеланш» встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (3-3).

Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл» Обладатель «Везины» пропустил четыре гола после восьми бросков.