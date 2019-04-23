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Ю. Ялонен: отказ финских игроков от ЧМ — тенденция, но плакать я не буду

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ю. Ялонен: отказ финских игроков от ЧМ — тенденция, но плакать я не буду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал отказ нескольких лидеров национальной команды принять участие в чемпионате мира 2019 года. Напомним, на турнир отказался ехать форвард Патрик Лайне, нападающего Александра Баркова не отпустил клуб.

«Не стоит всё время говорить об игроках из НХЛ. К нам оттуда приехало мало хоккеистов, но так сложился нынешний год. Я ничего не могу с этим поделать. В следующем сезоне всё может оказаться иначе. Хотя это действительно очень похоже на тенденцию. Нужно спрашивать у агентов.

На самом деле у нас подбирается отличная команда, и я горд тренировать её. По тем, кто приехать не захотел, никто плакать не будет», — приводит слова специалиста Ilta-Sanomat.

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Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.
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