Ю. Ялонен: отказ финских игроков от ЧМ — тенденция, но плакать я не буду

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал отказ нескольких лидеров национальной команды принять участие в чемпионате мира 2019 года. Напомним, на турнир отказался ехать форвард Патрик Лайне, нападающего Александра Баркова не отпустил клуб.
«Не стоит всё время говорить об игроках из НХЛ. К нам оттуда приехало мало хоккеистов, но так сложился нынешний год. Я ничего не могу с этим поделать. В следующем сезоне всё может оказаться иначе. Хотя это действительно очень похоже на тенденцию. Нужно спрашивать у агентов.
На самом деле у нас подбирается отличная команда, и я горд тренировать её. По тем, кто приехать не захотел, никто плакать не будет», — приводит слова специалиста Ilta-Sanomat.
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Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.