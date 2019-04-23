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Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

С 26 по 28 апреля 2019 года олимпийская сборная России примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, где проведёт три матча с национальными сборными Сербии, Норвегии и сборной Северо-Западного Федерального округа.

Штаб сборной России определил состав «олимпийцев», который примет участие в турнире.

Вратари: Артём Загидулин («Металлург» Мг), Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо» Москва), Вадим Кудако («Северсталь»), Игорь Исаев («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Николай Демидов («Сибирь»), Юрий Козловский («Адмирал»).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все — «СКА-Нева»), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Алтыбярмакян («Сочи»), Иван Муранов («Динамо» Москва), Богдан Якимов («Северсталь»), Игорь Руденков («Амур»), Иван Игумнов («Динамо» Москва).

Тренерский штаб отправится в Санкт-Петербург в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

К команде присоединятся несколько игроков, которые принимают участие в финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (счёт в серии «Авто» — «Локо» 3-3).

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