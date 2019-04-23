С 26 по 28 апреля 2019 года олимпийская сборная России примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, где проведёт три матча с национальными сборными Сербии, Норвегии и сборной Северо-Западного Федерального округа.
Штаб сборной России определил состав «олимпийцев», который примет участие в турнире.
Вратари: Артём Загидулин («Металлург» Мг), Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).
Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо» Москва), Вадим Кудако («Северсталь»), Игорь Исаев («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Николай Демидов («Сибирь»), Юрий Козловский («Адмирал»).
Нападающие: Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все — «СКА-Нева»), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Алтыбярмакян («Сочи»), Иван Муранов («Динамо» Москва), Богдан Якимов («Северсталь»), Игорь Руденков («Амур»), Иван Игумнов («Динамо» Москва).
Тренерский штаб отправится в Санкт-Петербург в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.
К команде присоединятся несколько игроков, которые принимают участие в финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (счёт в серии «Авто» — «Локо» 3-3).
Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге