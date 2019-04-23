Защитник «Баффало» Богосян выбыл на пять-шесть месяцев

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги Зак Богосян перенёс операцию на бедре и выбыл на длительный срок, информирует официальный «твиттер» команды. Как сообщается, предположительное время восстановления составит от пяти до шести месяцев.



28-летний Богосян в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 65 матчах, сумев отметиться 19 (3+16) баллами при показателе полезности "-5" и 52 минутах штрафного времени. В среднем американский хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за матч. В розыгрыш Кубка Стэнли «Баффало» не попал.



Напомним, главный тренер «Баффало» Фил Хаусли покинул свой пост в связи с неудачными результатами. Один из претендентов на должность — наставник сборной Швеции Рикард Грёнборг.