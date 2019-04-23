Дрегер: интерес к Михееву проявляют «Торонто», «Вегас» и «Чикаго»

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев заинтересовал несколько клубов Национальной хоккейной лиги, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. По имеющейся информации, на 24-летнего россиянина претендуют «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности "+21" и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Крылов: «Авангард» поддерживает Михеева в стремлении уехать в НХЛ