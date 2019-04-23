Женская сборная России U16 победила Японию на Кубке Европы

В стартовом матче Кубка Европы среди женских юниорских команд сборная России со счётом 4:2 переиграла Японию.



Капитаном нашей сборной на турнир стала нападающая Кристи Шашкина, ассистенты — София Лифатова и Анна Свиридова. В стартовой пятёрке на игру вышли пара защитников Дарья Коваленко — Марина Лазарева и тройка нападения Дарья Медютова — София Лифатова — Кристи Шашкина. В воротах с первых минут сыграла Дарья Гредзен.



Первый период матча завершился со счётом 2:1 в пользу россиянок. Счёт на шестой минуте встречи с передачи Екатерины Давлетшиной открыла Алина Ичаева. Японкам удалось сравнять, реализовав двойное численное преимущество. Но в самой концовке игрового отрезка Марина Лазарева с передачи Кристи Шашкиной вновь вывела сборную России вперёд.



Второй игровой отрезок прошел с преимуществом нашей команды, однако остался без заброшенных шайб. А в начале третьего японки вновь сумели сравнять. Однако за две минуты до финальной сирены Алина Ичаева оформила дубль, а Екатерина Давлетшина за 3 секунды до конца матча установила окончательный счёт — 4:2 в пользу сборной России.