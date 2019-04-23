Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Швецией

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею с командой Швеции, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 23 апреля, начало игры — в 20:30 мск.



Сборная России U18:



Аскаров (Скотников);

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;

Лихачев — Брызгалов — Грошев, Мингачев.



Российская национальная команда выиграла в своей группе два матча из трёх, проиграв только команде США — 3:6. У шведского коллектива в активе также две победы из трёх возможных, они проиграли США со счётом 1:6.



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