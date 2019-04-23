Тротц: есть чувство, что «Айлендерс» уже давно не играли

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о пути команды в Кубке Стэнли.



«Если бы мы не обыграли „Питтсбург“ за четыре матча, не уверен, что Клаттербак или Мэйфилд успели бы выздороветь. Поэтому у нас теперь не пять, а трое травмированных: Джонни, Фритц и Лэдд. Когда появляется время, его можно использовать. Кто знает, возможно, сегодня та серия продлится. И это психологически сложно. Это испытание концентрации и воли. Мы используем время с пользой. Мы очень хорошо занимались, а сегодня была, пожалуй, лучшая тренировка.



Чувство, что мы давно не играли, есть. Во время сезона, особенно во второй половине, ты играешь через день, каждый день готовишься к новому сопернику. Тренеры особенно и не отдыхают. Сейчас мы делаем двойную работу, хотя в это время можно делать и в четыре раза больше», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.