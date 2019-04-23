Телегин: благодарен тренерскому штабу и всей красно-синей семье ЦСКА

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин поблагодари болельщиков московской команды за поддержку, проявленную в ходе розыгрыша Кубка Гагарина.



«Дорогие болельщики, спасибо за поддержку! Долгие годы мы шли к этому вместе! Я благодарен нашей команде, тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП!» — передаёт слова хоккеиста официальный «твиттер» ЦСКА.



Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги финальная серия завершилась в четырёх матчах. В первой игре ЦСКА обыграл «Авангард» счётом 5:2, во второй — 3:0. Эти матчи состоялись в Москве, после чего серия переехала в Балашиху. В третьей игре «армейцы» выиграли со счётом 2:0. Исход четвёртого матча решил гол Максима Мамина в овертайме.