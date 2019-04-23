Россия — Швеция: защитник Броберг забросил классную шайбу после сольного прохода

Во втором периоде матча юниорского чемпионата мира между сборными России и Швеции счёт был открыт на 24-й минуте. Великолепная шайба на счету защитника шведов Филипа Броберга — ему удался классный индивидуальный проход при игре в большинстве.

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Сборная России U18:



Аскаров (Скотников);

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;

Лихачев — Брызгалов — Грошев, Мингачев.



Российская национальная команда выиграла в своей группе два матча из трёх, проиграв только команде США — 3:6. У шведского коллектива в активе также две победы из трёх возможных, они проиграли США со счётом 1:6.