Тренер «Вегаса» Галлан назвал «клоуном» своего визави Дебура

Главный тренер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан назвал «клоуном» наставника «Сан-Хосе Шаркс» Питера Дебура, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джесси Грэйнджер. Так Галлан отреагировал на критику со стороны Дебура, который оказался недовольным разговорами Галлана с хоккеистами «Шаркс».



Напомним, счёт в серии «рыцарей» с «акулами» — 3-3, исход противостояния решится в седьмом матче.



Для «Вегаса» это будет первый седьмой матч в истории. В прошлом году «Вегас Голден Найтс» воспользовался всеми тремя шансами закончить серию в свою пользу с первой попытки, переиграв в гостях «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Виннипег», прежде чем в пяти матчах проиграть финал «Вашингтону».