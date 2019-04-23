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Сборная России потерпела поражение в матче ЮЧМ со Швецией

Сборная России потерпела поражение в матче ЮЧМ со Швецией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России потерпела поражение со счётом 0:3 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею со Швецией. Таким образом, российская сборная юниоров выиграла два матча в группе из четырёх, проиграв также команде США со счётом 3:6. Российская сборная завершила групповой этап на третьем месте.

Счёт во встрече был открыт на 24-й минуте — шведский защитник Филип Броберг забросил классную шайбу после сольного прохода. Через 10 минут нападающий Оскар Лавнер точным броском упрочил преимущество Швеции. На экваторе третьего периода шведский форвард Симон Хольмстрём увеличил счёт — 3:0. Больше в матче зрители не увидели заброшенных шайб.

U18 ЧМ-2019
23 апреля 2019, вторник. 20:30 МСК
Россия U18
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Швеция U18
0:1 – Броберг – 23:56 (5x4), 0:2 – Лавнер (Рэймонд, Хедстрём) – 33:06 (6x5), 0:3 – Хольмстрём – 53:54 (5x5)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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