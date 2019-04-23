Сборная России потерпела поражение в матче ЮЧМ со Швецией

Сборная России потерпела поражение со счётом 0:3 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею со Швецией. Таким образом, российская сборная юниоров выиграла два матча в группе из четырёх, проиграв также команде США со счётом 3:6. Российская сборная завершила групповой этап на третьем месте.



Счёт во встрече был открыт на 24-й минуте — шведский защитник Филип Броберг забросил классную шайбу после сольного прохода. Через 10 минут нападающий Оскар Лавнер точным броском упрочил преимущество Швеции. На экваторе третьего периода шведский форвард Симон Хольмстрём увеличил счёт — 3:0. Больше в матче зрители не увидели заброшенных шайб.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года