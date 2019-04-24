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В 1/2 финала Восточной конференции «Бостон» встретится с «Коламбусом»

В 1/2 финала Восточной конференции «Бостон» встретится с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

Определилась вторая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В полуфинале Восточной конференции встретятся «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Это стало известно после того, как «Брюинз» в семи матчах взяли верх над «Торонто Мэйпл Лифс». Первая игра состоится 26 апреля.

В другом полуфинале Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (3-3).

Во второй половине первого периода хозяева провели две результативные атаки, отличились Юаким Нордстрём и Маркус Юханссон. Во втором игровом отрезке Джон Таварес одну шайбу отыграл. На 43-й минуте Шон Курали восстановил преимущество «Брюинз» в две шайбы. В концовке встречи отличились Чарли Койл и Патрис Бержерон.

«Бостон» обыграл «Торонто» и выиграл серию со счётом 4-3
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