Экман-Ларссон, Лундквист и Цукер – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»

Стали известны претенденты на «Кинг Клэнси Трофи». Приз присуждается игроку НХЛ, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют защитник Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны Койотс», голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.

Экман-Ларссон был послом «Койотс» программы «Хоккей для всех» последние три сезона. Он пожертвовал $ 250 тыс. Boys and Girls Club. Швед в каждом сезоне снимает ложу в Gila River Arena, на каждую игру приглашает туда отделения клуба и даёт детям возможность посетить хоккейный матч.



Лундквист и его супруга Тереза основали Фонд Хенрика Лундквиста. Они собрали более $ 2,5 млн для помощи четырём партнёрам – Together for Better, New York Presbyterian Children’s Hospital, Ronald McDonald House и Garden of Dreams Foundation.

Цукер и его жена Карли начали кампанию по сбору средств на Zucker Family Suite and Broadcast Studio в Детском госпитале Masonic в Университете Миннесоты в 2017 году. Это пространство позволяет детям и их семьям смотреть матчи «Уайлд», будто они оказались на стадионе.