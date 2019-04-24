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«Сан-Хосе» в овертайме победил «Вегас» и выиграл серию со счётом 4-3

«Сан-Хосе» в овертайме победил «Вегас» и выиграл серию со счётом 4-3
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. До конца основного времени «Голден Найтс» удалось сравнять счёт усилиями Джонатана Маршессо и перевести игру в овертайм. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
24 апреля 2019, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 4
0:1, 0:1, 4:2, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 10:10 (5x5), 0:2 – Икин (Макнэбб, Теодор) – 30:00 (5x5), 0:3 – Пасиоретти (Стоун) – 43:36 (5x5), 1:3 – Кутюр (Лабанк, Гертл) – 49:20 (5x4), 2:3 – Гертл (Карлссон, Лабанк) – 50:09 (5x4), 3:3 – Кутюр (Бёрнс, Лабанк) – 52:53 (5x4), 4:3 – Лабанк (Майер) – 53:21 (5x4), 4:4 – Маршессо (Смит, Стоун) – 59:13 (6x5), 5:4 – Гудроу (Карлссон, Сёренсен) – 78:19 (5x5)

Теперь «акулы» в полуфинале Западной конференции встретятся с «Колорадо Эвеланш».

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3, забив 4 гола за 4 минуты
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