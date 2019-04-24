Эмоции игроков «Сан-Хосе» после решающего гола в серии с «Вегасом»

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.

Реакцию команды Дебура после исторической победы также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Теперь «акулы» в полуфинале Западной конференции встретятся с «Колорадо Эвеланш».