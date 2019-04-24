«Сан-Хосе» впервые в истории выиграли серию со счёта 1-3

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

«Акулы» впервые в клубной истории победили в серии, уступая по её ходу 1-3. Всего это 28-й случай за историю Кубков Стэнли. При этом лишь в третий раз в истории турнира команда сумела выиграть два последних матчах противостояния в овертаймах.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.