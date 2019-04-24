Эрик Карлссон побил рекорд «Сан-Хосе» Игоря Ларионова 25-летней давности

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился двумя результативными передачами, благодаря чему добрался до отметки девять передач в одной серии плей-офф, побив рекорд клуба, установленный Игорем Ларионовым. В 1994 году форвард сделал восемь голевых передач в серии первого раунда с «Детройт Ред Уингз» (4-3).

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.