Кевин Лабанк набрал четыре очка в одном периоде, повторив рекорд Лемье и Гретцки

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

Нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк забросил шайбу и сделал три голевые передачи в третьем периоде. Американец набрал четыре очка в одном периоде, повторив рекорд плей-офф.

Ранее подобного добились 16 игроков, в том числе Марио Лемье (дважды), Морис Ришар, Джефф Картер, Юхан Франзен, Тайлер Сегин, Уэйн Гретцки, Александр Могильный и Брэд Ричардс.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Лабанк и Логан Кутюр дважды. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.