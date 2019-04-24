Хартикайнен: весь год играл с повреждённым плечом, наконец-то исправили это

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен выложил фотографию в «Инстасториз», где его рука зафиксирована в специальной лангетке.

«Следующие несколько недель проведу вот так. Весь год играл с повреждённым плечом, и наконец-то исправили это», — написал Хартикайнен.

В минувшем сезоне финский форвард установил клубный рекорд по голам за «Салават». Прежнее достижение принадлежало российскому нападающему Игорю Григоренко.

На встрече игроков с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым по завершении сезона финский форвард получил орден за заслуги перед Башкортостаном (орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» — высшая государственная награда Республики Башкортостан).