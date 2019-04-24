Расписание игр полуфиналов Кубка Стэнли в Западной конференции 2019 года

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс». В овертайме победу одержала команда Питера Дебура — 5:4 ОТ. «Шаркс» выиграли серию со счётом 4-3.

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в Западной конференции: «Сан-Хосе» сыграет с «Колорадо Эвеланш», вторую пару ранее образовали «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз».

Расписание матчей:

«Сент-Луис» — «Даллас» (26, 28, 30 апреля, 2 мая и, если потребуется, 4, 6 и 8 мая),

«Сан-Хосе» — «Колорадо» (27, 29, 1 мая, 3 и, если потребуется, 5, 7 и 9 мая),

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.