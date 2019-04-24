Нападающий «Сан-Хосе» Кутюр: моё сердце второго такого матча не выдержит

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 4-3).

«Я хочу как можно быстрее отправиться домой и пару раз пересмотреть то, что сейчас было. У меня просто нет слов. Я никогда не принимал участие ни в чем подобном. И, наверное, никогда больше не приму. Мое сердце второго такого матча не выдержит», — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

После двух периодов «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и выйти вперёд к середине третьего периода. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Кутюр дважды. В дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.

Феерический камбэк «Сан-Хосе» — в обзоре решающей победы в серии с «Вегасом»