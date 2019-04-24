Галлан: было тяжело проиграть в финале, а сегодня ещё тяжелее

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 3-4).

«Знаете, в прошлом году в финале проигрывать было тяжело. Но сегодня — ещё тяжелее. Мне жаль Павелски, но его падение стало лишь стечением обстоятельств. Участие в следующем матче должны были принимать мы», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

К середине третьего периода «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и за шесть минут до финальной сирены выйти вперёд. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Кутюр дважды. На последней минуте основного времени «рыцари» сравняли счёт, но в дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.