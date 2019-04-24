Илья Самсонов одержал первую в карьере победу в плей-офф АХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» победил «Бриджпорт Саунд Тайгерз» (2:1). Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» повёл в серии с фармом «Нью-Йорк Айлендерс» (2-1).

Российский голкипер «Бирз» Илья Самсонов отразил 26 бросков и одержал первую в карьере победу в Кубке Колдера. Самсонов потерпел поражение в первом матче серии, отразив 49 из 52 бросков. Во время второго матча противостояния Илья выполнял обязанности третьего голкипера «Вашингтона», а за «Хёрши» играл Витёк Ванечек. Предполагалось, что Самсонов и Ванечек продолжат поочерёдно вызываться в главную команду, пока обе команды системы будут продолжать играть в плей-офф.

Обзор самых ярких моментов матча доступен в официальном «твиттере» «Херши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.