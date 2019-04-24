Торнтон: это большинство было посвящено Павелски, мы думали только о нём

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон прокомментировал победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 4-3).

«Павелски — сердце этой команды. Это большинство было посвящено ему. Мы собрались, сплотились и сделали это для него. Мы думали только о нём. Надо отдать должное ребятам, все проделали потрясающую работу», — цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ.

К середине третьего периода «Шаркс» уступали в три шайбы, но сумели вернуться в игру и за шесть минут до финальной сирены выйти вперёд. Хозяева четырежды реализовали большинство после матч-штрафа Коди Икина. Голами отметились: Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды. На последней минуте основного времени «рыцари» сравняли счёт, но в дополнительное время решающую шайбу забросил Баркли Гудроу.