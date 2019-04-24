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Экс-защитник «Нефтехимика» и «Витязя» Эронен стал игроком «Йокерита»

Экс-защитник «Нефтехимика» и «Витязя» Эронен стал игроком «Йокерита»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с финским защитником Теэму Эроненом, информирует официальный сайт клуба из Хельсинки. 28-летний хоккеист перешёл из клуба ХИФК и заключил с «Йокеритом» соглашение сроком на два сезона.

В минувшем сезоне Теэму забросил 9 шайб и сделал 26 голевых передач в 49 матчах регулярного чемпионата Финляндии. В 13 матчах плей-офф защитник сборной Финляндии отметился 6 (3+3) очками.

Эронен выступал в КХЛ на протяжении двух сезонов. Сезон-2014/15 Теэму провёл в «Нефтехимике», а в чемпионате-2015/16 защищал цвета «Витязя». В общей сложности финский защитник принял участие в 95 матчах, в которых забросил 43 (12+31) очка при показателе полезности "-24" и 30 штрафных минутах.

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