Бэбкок: «Торонто» стал сильнее, а результат такой же. Очень обидно

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок подвёл итоги седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1:5, 3-4).



«Мы сегодня играли здорово. Мы играли очень хорошо до счёта 1:3, но после этого у нас ничего не получалось. Мы создавали острые моменты, хорошо выполняли задуманное и играли так, как хотели. Конечно, мы разочарованы. Если сравнить эту серию с прошлогодней, мне кажется, что мы выглядели намного лучше. Но в конце мы не были вознаграждены. Я горжусь ребятами, мы работали.

Нам надо справиться с этим состоянием. Мы не можем после серии плей-офф просто сказать, что расходимся по домам. Вот главное. Наша команда стала сильнее. Вы в этом убедились. А результат такой же. Очень обидно», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.