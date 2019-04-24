Маршессо — об удалении Икина: это грёбаный бред! НХЛ должно быть стыдно

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо после поражения в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 3-4) обрушился с критикой на главных арбитров матча. «Рыцари» вели со счётом 3:0, но пропустили четыре шайбы за пять минут меньшинства. Матч-штраф заработал Коди Икин.

«Я надеюсь, что с Джо Павелски всё хорошо. Но как можно давать за такой момент пятиминутный штраф? Почему нельзя посмотреть подобные эпизоды, которые так меняют судьбу матча? Серьёзно, ну вот что там было? Игра даже близко не была равной, мы вели 3:0. Окей, пусть там было нарушение на две минуты, но откуда пять? Всё это грёбаный бред!

Лиге должно быть стыдно. Фурлатт (главный арбитр матча Эрик Фурлатт. — Прим. «Чемпионата») нам сказал: «Травма Павелски выглядит очень плохо». Да если всё выглядело так плохо, то ты точно её не видел. Это просто несправедливо.

Вы поймите меня правильно. Я являюсь большим фанатом Павелски. Он неудачно упал, но я ещё раз повторюсь. Надеюсь, что с ним всё хорошо. Мне хотелось, чтобы он вернулся в игру. Их решение всё изменило. Они изменили ход нашего сезона.

Можно ли сказать, что арбитры украли у нас игру? Да, можно. Мы вели 3:0, и там играть оставалось то ли 10, то ли 12 минут. «Шаркс» забили четыре раза за пять минут большинства. У них классная команда, которая сумела вернуться в игру, а впоследствии забила ключевой гол в овертайме. Но всё это очень неприятно", — цитирует Маршессо журналист Грег Вышински.

«Сан-Хосе» — «Вегас»: Коди Икин разбил в кровь голову Джо Павелски