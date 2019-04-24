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ФХР сообщила, когда Никита Гусев прибудет в расположение сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХР сообщила, когда Никита Гусев прибудет в расположение сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

«Вегас Голден Найтс» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Команда Жерара Галлана была выбита из Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободился форвард «Вегаса» Никита Гусев. Федерация хоккея России уже сообщила о вызове Гусева в расположение национальной команды. По сообщению пресс-службы сборной, хоккеист прибудет на базу в Новогорске 29 апреля.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в свой актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Гусев присоединился к «Вегасу» по ходу плей-офф, но так и не сумел дебютировать за «рыцарей».

Федерация хоккея России вызвала в национальную команду Гусева и Зайцева
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