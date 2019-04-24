Ковальчук и Киселевич приняли участие в тренировке сборной России в Риге

Сегодня, 24 апреля, сборная России в рамках Еврочелленджа проведёт матч с командой Латвии в Риге. В тренировочном занятии приняли участие нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук и защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич.

36-летний Ковальчук вместе с командой не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Ветеран провёл непростой сезон, периодически не попадая в состав и конфликтуя с главным тренером Уилли Дежарденом. В регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 64 встречах, сумев заработать 34 (16+18) балла при показателе полезности "-26" и 10 минутах штрафного времени. Среднее игровое время россиянина чуть превышало 16 минут за матч.

В нынешнем сезоне 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не вышел на лёд в составе канадской команды.