«Амур» заключил новый контракт с чешским защитником Йорданом

«Амур» заключил новый контракт с защитником Михалом Йорданом. Об этом сообщается в «твиттере» клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезон 28-летний чешский защитник забросил 2 шайбы и сделал 13 результативных передач В 54 матчах регулярного чемпионате, заработав показатель полезности "+7" и набрав 16 минут штрафа. В среднем за матч Михал проводил на льду 21 минуту 44 секунды.

Следующий сезон станет для Йордана третьим в Хабаровске и четвёртым в КХЛ. До «Амура» Михал защищал цвета казанского «Ак Барса». В общей сложности за карьеру в лиге на счету защитника 33 (7+260 очков в 164 матчах.

Ранее «Амур» продлил контракты с нападающими Денисом Голубевым, Игорем Величкиным и Антоном Лазаревым.

Чешский защитник Витасек продолжит карьеру в «Амуре»