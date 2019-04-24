Самый дорогой тренер НХЛ Майк Бэбкок проиграл пять серий плей-офф подряд

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» дома победил «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1.

Таким образом, главный тренер «Лифс» Майк Бэбкок продлил серию кубковых поражений. Он проиграл пять последних серий. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф с «Детройт Ред Уингз» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «красными крыльями» и трижды – с «Лифс».

Напомним, что Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав восьмилетний контракт с годовой зарплатой $ 6,25 млн – наибольшей среди тренеров лиги.

«Бостон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Восточной конференции, в котором встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Первый матч состоится 26 апреля.