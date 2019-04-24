Смит-Пелли: Овечкин и Бекстрём полностью оправдывают звёздную репутацию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли в преддверии седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» ответил на вопрос о значимости для «столичной» команды Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Решающая игра будет сыграна завтра, 25 апреля, на домашнем льду «Вашингтона».

«Они суперзвёзды лиги и полностью оправдывают свою звёздную репутацию. Они каждый матч проводят с полной отдачей на высочайшем уровне. Так было и в прошлом году. Так что меня это совсем не удивляет», — цитирует Смита-Пелли официальный сайт НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.