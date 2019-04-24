Лазарев — об интриге в КХЛ: повторить рекорд НХЛ будет тяжеловато

Нападающий «Амура» Антон Лазарев поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в минувшем сезоне и сравнил уровень плей-офф КХЛ с НХЛ.

«По большому счету, сезон не удался ни мне, ни, наверное, команде. Год назад в юбилейный сезон „Амур“ всех удивил, вышел в плей-офф, теперь же задачу мы решить не смогли. Хотя в концовке чемпионата выдали отличный отрезок — восемь побед в 11 матчах при постоянных аншлагах. Поймали ритм и договорились перенести его на следующий сезон. Также я недоволен тем, что толком не сумел помочь своей команде. После обмена из „Витязя“ был неплохой отрезок, но затем травма — и месяц лечения. Только в концовке смог вернуться в строй.

Плей-офф КХЛ? У нас было много поездок по Дальнему Востоку, поэтому какие-то матчи видел лишь в записи. Хороший плей-офф удался «Салавату Юлаеву», но главный сюрприз всё-таки преподнёс «Авангард». По ходу чемпионата не все были уверены, что «ястребы» долетят до финала.

Хороший кубковый сезон, были сюрпризы. Но, наверное, повторить рекорд НХЛ, где в первом раунде чемпионы конференций «Тампа» и «Калгари» выиграли у «Коламбуса» и «Колорадо» лишь один матч из девяти, будет тяжеловато. Хотя «Амур» настроен очень серьёзно и в следующем сезоне постарается", — цитирует Лазарева Russia-Hockey.